В Союзе потребителей России поддержали ограничение использования маркировок "эко" и "био"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал Москве 24 инициативу ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах. По его словам, это правильная мера, так как сегодня у обычного потребителя нет возможности узнать, что стоит за этой маркировкой.

"Это поможет потребителям и не будет их сбивать с толку такими простыми и совсем дешевыми маркетинговыми уловками. Эти уловки позволяют цену поднять. Написал "эко" или "био" – и тем самым оправдал, что твой товар дороже, чем другие товары на той же полке без этих слов", – считает эксперт.

Шелищ отметил, что никакой смысловой нагрузки определения "эко", "био" и "фермерский" на сегодняшний день не несут, обязательств не налагают: разница между такими продуктами "только в словах". Он подчеркнул, что ограничение на использование этих меток поможет потребителю в поисках нужного товара.



Петр Шелищ председатель Союза потребителей России Действительно, без такого упорядочивания, без законодательных введений определений либо запрета употреблять такие названия не обойтись, если мы хотим понимать, что мы покупаем и кушаем.

Ранее Роскачество предложило бороться со свободной маркировкой экопродукции – ведомство хочет ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах.

Так, первые два понятия предлагается приравнять к органической продукции без химических компонентов. Третьему обозначению хотят дать определение и прописать точные требования.

Как отмечается в материале, сейчас такая маркировка не регулируется, так что покупателей могут вводить в заблуждение, ведь большинство людей привыкли ассоциировать эти метки с натуральным происхождением товара.

Если предложение ведомства будет принято, маркировки "эко" и "био" закрепят в законе об органической продукции, создав для них соответствующие ГОСТы, а понятие "фермерский" внесут в техрегламент о маркировке.

В Минсельхозе при этом уточнили, что в скором времени вся цепочка производства и контроля органической продукции станет единой, пока же производители используют эти понятия по большей части для рекламы.

В августе Роскачество предложило пресекать продажу товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному. В настоящее время изготовитель должен самостоятельно останавливать производство, если возникает опасность нанесения вреда здоровью потребителя. По этим же показателям осуществляется изъятие товара контролирующим органом. Ведомство настаивает на подобных мерах и в случае несоответствия реального состава маркировке при отсутствии угрозы здоровью. При этом норма будет распространяться не только на продукты питания, но и на товары легкой и другой промышленности.



