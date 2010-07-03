В Союзе потребителей России поддержали ограничение использования маркировок "эко" и "био"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал Москве 24 инициативу ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах. По его словам, это правильная мера, так как сегодня у обычного потребителя нет возможности узнать, что стоит за этой маркировкой.
"Это поможет потребителям и не будет их сбивать с толку такими простыми и совсем дешевыми маркетинговыми уловками. Эти уловки позволяют цену поднять. Написал "эко" или "био" – и тем самым оправдал, что твой товар дороже, чем другие товары на той же полке без этих слов", – считает эксперт.
Шелищ отметил, что никакой смысловой нагрузки определения "эко", "био" и "фермерский" на сегодняшний день не несут, обязательств не налагают: разница между такими продуктами "только в словах". Он подчеркнул, что ограничение на использование этих меток поможет потребителю в поисках нужного товара.
Ранее Роскачество предложило бороться со свободной маркировкой экопродукции – ведомство хочет ограничить вольное использование меток "эко", "био" и "фермерский", закрепив правила их применения в специальных регламентах.
Так, первые два понятия предлагается приравнять к органической продукции без химических компонентов. Третьему обозначению хотят дать определение и прописать точные требования.
Как отмечается в материале, сейчас такая маркировка не регулируется, так что покупателей могут вводить в заблуждение, ведь большинство людей привыкли ассоциировать эти метки с натуральным происхождением товара.
Если предложение ведомства будет принято, маркировки "эко" и "био" закрепят в законе об органической продукции, создав для них соответствующие ГОСТы, а понятие "фермерский" внесут в техрегламент о маркировке.
В Минсельхозе при этом уточнили, что в скором времени вся цепочка производства и контроля органической продукции станет единой, пока же производители используют эти понятия по большей части для рекламы.
В августе Роскачество предложило пресекать продажу товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному. В настоящее время изготовитель должен самостоятельно останавливать производство, если возникает опасность нанесения вреда здоровью потребителя. По этим же показателям осуществляется изъятие товара контролирующим органом. Ведомство настаивает на подобных мерах и в случае несоответствия реального состава маркировке при отсутствии угрозы здоровью. При этом норма будет распространяться не только на продукты питания, но и на товары легкой и другой промышленности.
Читайте также
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: