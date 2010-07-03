Россияне стали привередливее в магазинах – Роскачество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Потребители стали более привередливыми при выборе товаров в магазинах, причем женщины чаще готовы переплатить за более качественную продукцию. Об этом сообщили в Роскачестве.

Согласно исследованию аналитического агентства "Ромир", при покупке потребители все чаще обращают внимание на торговую марку. Если в 2018 году о важности марки заявили 24% респондентов, то в этом году – уже 30%. Эксперты отметили, что цена, как ни странно, оказалась самым незначительным фактором при выборе продукции. Лишь 2% покупателей сказали, что ориентируются прежде всего на стоимость товара.

"Почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше", – цитирует сообщение Роскачества РИА Новости. При этом, как показало исследование, переплатить за качество готовы 49% женщин и 42% мужчин.

По данным агентства "Ромир", большинство покупателей судят о качестве по информации на упаковке. Так ответили 64% респондентов. Кроме того, главными факторами при выборе для 72% опрошенных является срок годности, для 65% – дата изготовления, для 39% – состав продукта. Как отметили специалисты Роскачества, при покупке россияне в равной степени (по 19%) учитывают соответствие продукции ГОСТу и место изготовления. На знак качества обращают внимание 13% опрошенных покупателей.

Ранее сообщалось, что Роскачество планирует ограничить использование маркировок "эко" и "био", а также прописать правила использования метки "фермерский". Первые два понятия предлагается приравнять к органической продукции без химических компонентов. Если предложение ведомства примут, маркировки "эко" и "био" закрепят в законе об органической продукции, создав для них особые ГОСТы, а понятие "фермерский" внесут в техрегламент о маркировке.