Россияне стали привередливее в магазинах – Роскачество

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Потребители стали более привередливыми при выборе товаров в магазинах, причем женщины чаще готовы переплатить за более качественную продукцию. Об этом сообщили в Роскачестве.
Согласно исследованию аналитического агентства "Ромир", при покупке потребители все чаще обращают внимание на торговую марку. Если в 2018 году о важности марки заявили 24% респондентов, то в этом году – уже 30%. Эксперты отметили, что цена, как ни странно, оказалась самым незначительным фактором при выборе продукции. Лишь 2% покупателей сказали, что ориентируются прежде всего на стоимость товара.
"Почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше", – цитирует сообщение Роскачества РИА Новости. При этом, как показало исследование, переплатить за качество готовы 49% женщин и 42% мужчин.
По данным агентства "Ромир", большинство покупателей судят о качестве по информации на упаковке. Так ответили 64% респондентов. Кроме того, главными факторами при выборе для 72% опрошенных является срок годности, для 65% – дата изготовления, для 39% – состав продукта. Как отметили специалисты Роскачества, при покупке россияне в равной степени (по 19%) учитывают соответствие продукции ГОСТу и место изготовления. На знак качества обращают внимание 13% опрошенных покупателей.
Ранее сообщалось, что Роскачество планирует ограничить использование маркировок "эко" и "био", а также прописать правила использования метки "фермерский". Первые два понятия предлагается приравнять к органической продукции без химических компонентов. Если предложение ведомства примут, маркировки "эко" и "био" закрепят в законе об органической продукции, создав для них особые ГОСТы, а понятие "фермерский" внесут в техрегламент о маркировке.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: