Специалисты Роскачества нашли нарушения в пивных напитках

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Производители слабоалкогольных коктейлей реализуют свою продукцию под видом пивных напитков. К такому выводу пришли эксперты Роскачества по итогам исследования, сообщила пресс-служба организации.

Для первого этапа исследования отобрали продукцию, которая вызывала наибольшие опасения. Проверив состав и свойства напитков, оказалось, что нарушения обязательных требований присутствовали во всех исследованных товарах.

По словам замгендиректора по научной работе АО "Росспиртпром" Аллы Даниловцевой, сложившаяся подмена понятий не только вводит потребителей в заблуждение, но и оказывает негативное влияние на экономику.

Дело в том, что производство слабоалкогольных напитков подлежит лицензированию, а пивных напитков – нет. Также акциз на слабоалкогольные напитки выше, чем на пивные.

Кроме того, использование этилового спирта для производства слабоалкогольных напитков, включая закупку, транспортировку и хранение, подлежит особому учету, пояснила Даниловцева.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как избежать покупки испорченной рыбы и икры. Для этого нужно обратить внимание на температуру в холодильнике, где хранится продукт.