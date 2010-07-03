В Роскачестве дали рекомендации по выбору рыбы и икры

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Специалисты Роскачества рассказали, как избежать покупки испорченной рыбы и икры. Отмечается, что нужно обратить внимание на температуру в холодильнике, где хранится продукт.

Если рыба замороженная, то температура хранения не должна быть выше минус 18 градусов, а консервированная икра должна храниться при температуре в диапазоне от минус четырех до минус шести градусов, говорится на сайте организации.

Также нужно посмотреть на срок годности. Для икры, которая упакована в герметичную тару, он составляет около 12 месяцев, для рыбы – от 3 до 10 месяцев, но это зависит от ее вида.

Специалисты советуют перед покупкой осмотреть рыбу. Ледяная корка должна быть равномерной толщины на всей поверхности тушки. Она не должна отставать, если по ней слегка постучать. Повторно замороженную рыбу можно определить по мутным глазам, поврежденному хвосту и плавникам.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по выбору клубничного йогурта. В продукции одной из торговых марок были найдены бактерии кишечной палочки. Специалисты изучили йогурты на наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесени. Ни в одном из продуктов этого не нашли. Также в йогуртах нет тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, афлатоксина М1, ГМО и превышений по антибиотикам.

В исследование вошло 26 торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства и по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.

