Роспотребнадзор проверит сухие завтраки для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор проведет внеплановые контрольные проверки сухих завтраков для школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с расширенным лабораторным исследованием образцов (не только той партии, где были обнаружены токсичные элементы, но и аналогичной продукции других дат выработки)", – заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, если в продуктах будут выявлены токсичные элементы, то вся продукция будет изъята. Уточняется, что специалисты проведут двойную проверку образцов от партии.

Ранее Роскачество проверило 18 производителей сухих завтраков для школьников, обнаружив в продукции пяти из них токсин под названием охратоксин. Как полагают эксперты, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья зерна на наличие микотоксинов.

Этот токсин отличается нефротоксичностью – негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания.

До этого специалисты Роскачества не рекомендовали родителям часто кормить ребенка сухими завтраками, такими как хлопья, шоколадные шарики и звездочки. По словам экспертов, эти продукты содержат большое количество сахара.

