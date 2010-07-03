Роспотребнадзор проверит сухие завтраки для детей

07:15
07:15
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор проведет внеплановые контрольные проверки сухих завтраков для школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с расширенным лабораторным исследованием образцов (не только той партии, где были обнаружены токсичные элементы, но и аналогичной продукции других дат выработки)", – заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, если в продуктах будут выявлены токсичные элементы, то вся продукция будет изъята. Уточняется, что специалисты проведут двойную проверку образцов от партии.
Ранее Роскачество проверило 18 производителей сухих завтраков для школьников, обнаружив в продукции пяти из них токсин под названием охратоксин. Как полагают эксперты, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья зерна на наличие микотоксинов.
Этот токсин отличается нефротоксичностью – негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания.
До этого специалисты Роскачества не рекомендовали родителям часто кормить ребенка сухими завтраками, такими как хлопья, шоколадные шарики и звездочки. По словам экспертов, эти продукты содержат большое количество сахара.
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