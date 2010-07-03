В Роспотребнадзоре назвали норму потребления сахара детьми

10:56
10:56
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Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий, пояснили в Роспотребнадзоре. В связи с этим в службе рекомендуют внимательно смотреть на содержание сахара в сухих завтраках, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех–семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона, у подростков это 13%.
Ребенок должен плотно завтракать, после этого можно съесть что-то сладкое. Быстрые углеводы нужны, но в адекватном количестве, подчеркивают специалисты. К продуктам с высоким содержанием быстрых углеводов относятся кондитерские изделия, сладкая газировка, готовые завтраки, десерты, нектары, натуральные соки и мед.
Ранее кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Федоров заявил, что любителям шоколада следует отдавать предпочтение темным сортам. В день достаточно съедать не более нескольких долек.
Научный сотрудник Университета Невады Саманта Куган рассказала, что сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие могут испытывать симптомы абстиненции при отказе от него. Это может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель.
По утверждению специалиста, в это время нужно пить больше воды, жевать жвачку, есть фрукты, чтобы снизить тягу к сладкому. Куган отметила, что когда тяга к сладкому прекратится, то станут заметны улучшения. Это коснется состояния кожи, работоспособности, количества жира на животе и сна.
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