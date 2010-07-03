Ученые нашли связь между выпечкой и психическими заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Вредные гастрономические привычки способны вызвать психоэмоциональные расстройства. К такому выводу пришли психиатры. О том, как еда влияет на настроение, "Дни.ру" рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия. Она подчеркнула, что между питанием и развитием психических заболеваний есть прямая связь.

Мозговая деятельность и активность зависят от количества аминокислот, жиров, минералов и микроэлементов, которые получает человек с приемом пищи. Чем больше вредных веществ поступает, тем быстрее нарушается метаболизм и выходят из строя важные системы жизнедеятельности.

Она отметила, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 играют базовую роль в функционировании центральной нервной системы. Они регулируют активность мозга, и их недостаток приводит к снижению уровня серотонина.

Цинк выполняет важную функцию в регулировании эмоций. Нехватка цинка снижает производство нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональный подъем.

Дефицит магния негативно сказывается на выработке дофамина и серотонина и влияет на недостаток эритроцитов, а это снижает насыщение клеток кислородом. Это приводит к эмоциональному дисбалансу и усталости.

Если у человека не хватает железа, то развивается анемия, депрессия и умственное истощение, поскольку этот элемент отвечает за сенсорную и когнитивную функции.

Специалист советует избегать негативных последствий неправильного питания и нейтрализовать его пагубное действие. Поэтому нужно пересмотреть свой рацион и снизить количество вредных продуктов питания – полуфабрикатов, колбасных изделий, фастфуда, выпечки. Вместо них стоит употреблять рыбу, орехи, грибы, овощи и фрукты. Чем больше здоровых натуральных продуктов будет на столе, тем лучше будут самочувствие и эмоциональный фон.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ежедневно употреблять минимум 400 граммов фруктов и овощей. Специалисты напомнили, что сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли.

