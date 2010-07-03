Ученые нашли связь между выпечкой и психическими заболеваниями

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
Вредные гастрономические привычки способны вызвать психоэмоциональные расстройства. К такому выводу пришли психиатры. О том, как еда влияет на настроение, "Дни.ру" рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия. Она подчеркнула, что между питанием и развитием психических заболеваний есть прямая связь.
Мозговая деятельность и активность зависят от количества аминокислот, жиров, минералов и микроэлементов, которые получает человек с приемом пищи. Чем больше вредных веществ поступает, тем быстрее нарушается метаболизм и выходят из строя важные системы жизнедеятельности.
Она отметила, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 играют базовую роль в функционировании центральной нервной системы. Они регулируют активность мозга, и их недостаток приводит к снижению уровня серотонина.
Цинк выполняет важную функцию в регулировании эмоций. Нехватка цинка снижает производство нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональный подъем.
Дефицит магния негативно сказывается на выработке дофамина и серотонина и влияет на недостаток эритроцитов, а это снижает насыщение клеток кислородом. Это приводит к эмоциональному дисбалансу и усталости.
Если у человека не хватает железа, то развивается анемия, депрессия и умственное истощение, поскольку этот элемент отвечает за сенсорную и когнитивную функции.
Специалист советует избегать негативных последствий неправильного питания и нейтрализовать его пагубное действие. Поэтому нужно пересмотреть свой рацион и снизить количество вредных продуктов питания – полуфабрикатов, колбасных изделий, фастфуда, выпечки. Вместо них стоит употреблять рыбу, орехи, грибы, овощи и фрукты. Чем больше здоровых натуральных продуктов будет на столе, тем лучше будут самочувствие и эмоциональный фон.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ежедневно употреблять минимум 400 граммов фруктов и овощей. Специалисты напомнили, что сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли.
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