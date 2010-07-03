Кардиохирург посоветовал быть осторожнее с шоколадом

Любителям шоколада советуют отдавать предпочтение темным сортам. В день достаточно съедать не больше нескольких долек, заявил кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Федоров в разговоре с ИА "НСН".
"Был ряд исследований, показавшие, что именно темный шоколад является наиболее полезным. В нем действительно содержатся вещества, обладающие антиоксидантными действиями. Поэтому если вы любите шоколад и не хотите себе в нем отказывать, то предпочтите темные сорта. Естественно, не надо съедать целиком плитку, это пользы не принесет. Но если в день съесть несколько долек темного шоколада, то как раз будет эффект", – рассказал эксперт.
Он также отметил, что в современном мире, когда люди получают много быстроусвояемых углеводов из всего подряд, с шоколадом стоит быть осторожным. Вокруг нас сегодня слишком много сахара, поэтому если выбирать шоколад, то лучше темный.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При умеренном его потреблении улучшается метаболизм. Какао в темном шоколаде положительно влияет на мозг, уровень глюкозы и липидов в крови.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.