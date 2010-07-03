Кардиохирург посоветовал быть осторожнее с шоколадом

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Любителям шоколада советуют отдавать предпочтение темным сортам. В день достаточно съедать не больше нескольких долек, заявил кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Федоров в разговоре с ИА "НСН".

"Был ряд исследований, показавшие, что именно темный шоколад является наиболее полезным. В нем действительно содержатся вещества, обладающие антиоксидантными действиями. Поэтому если вы любите шоколад и не хотите себе в нем отказывать, то предпочтите темные сорта. Естественно, не надо съедать целиком плитку, это пользы не принесет. Но если в день съесть несколько долек темного шоколада, то как раз будет эффект", – рассказал эксперт.

Он также отметил, что в современном мире, когда люди получают много быстроусвояемых углеводов из всего подряд, с шоколадом стоит быть осторожным. Вокруг нас сегодня слишком много сахара, поэтому если выбирать шоколад, то лучше темный.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При умеренном его потреблении улучшается метаболизм. Какао в темном шоколаде положительно влияет на мозг, уровень глюкозы и липидов в крови.

