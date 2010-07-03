Названы последствия отказа от сахара

Научный сотрудник Университета Невады Саманта Куган рассказала о последствиях отказа от сахара. По ее словам, сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие могут испытывать симптомы абстиненции. Об этом говорится на сайте Университета Невады.
"Отказ от сахара может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель", – рассказала Куган.
В это время, по словам специалиста, нужно пить больше воды, жевать жвачку, есть фрукты, чтобы снизить тягу к сладкому.
Куган отметила, что когда тяга к сладкому прекратится, то можно заметить множество изменений к лучшему. Состояние кожи улучшится, увеличится производительность в спортзале, повысится работоспособность, снизится количество жира на животе, сон придет в норму.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При умеренном его потреблении улучшается метаболизм. Какао в темном шоколаде положительно влияет на мозг, уровень глюкозы и липидов в крови.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.