Названы последствия отказа от сахара

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Научный сотрудник Университета Невады Саманта Куган рассказала о последствиях отказа от сахара. По ее словам, сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие могут испытывать симптомы абстиненции. Об этом говорится на сайте Университета Невады.

"Отказ от сахара может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель", – рассказала Куган.

В это время, по словам специалиста, нужно пить больше воды, жевать жвачку, есть фрукты, чтобы снизить тягу к сладкому.

Куган отметила, что когда тяга к сладкому прекратится, то можно заметить множество изменений к лучшему. Состояние кожи улучшится, увеличится производительность в спортзале, повысится работоспособность, снизится количество жира на животе, сон придет в норму.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При умеренном его потреблении улучшается метаболизм. Какао в темном шоколаде положительно влияет на мозг, уровень глюкозы и липидов в крови.

