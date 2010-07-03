В Депздраве дали рекомендации по выбору бюстгальтера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неправильно подобранный бюстгальтер может вызвать застой лимфы, нарушение кровотока и развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Он отметил, что после носки неправильно подобранный бюстгальтер может оставлять следы и покраснения.
"Если части бюстгальтера врезаются в тело, сдавливают мягкие ткани и кровеносные сосуды, то пострадать могут нервные волокна. Это может спровоцировать онемение кистей рук или снижение их чувствительности", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
По его словам, другими признаками давящего белья являются головная боль, боль в шее и груди. Он отметил, что в подмышках находятся несколько лимфатических узлов.
"Их сдавливание приводит к застою лимфы, что провоцирует накопление здесь продуктов жизнедеятельности клеток. Это может провоцировать аллергии, гипертонию и даже онкологические заболевания", – сказал специалист.
Он отметил, что наиболее комфортным является мягкий бюстгальтер без косточек и грубых швов. Также у него должны быть широкие бретели, которые не впиваются в кожу.
Тяжельников подчеркнул, что с возрастом размер груди может меняться. Женщинам с гипертонией лучше выбирать более свободные модели бюстгальтеров, добавил специалист.
В нынешнем году подмосковные врачи выявили 623 случая рака молочной железы. При этом 64 процента заболеваний были обнаружены на ранних стадиях.
Ранее сообщалось, что в 79 медицинских учреждениях столицы до 3 ноября можно бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию и получить консультацию. Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
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