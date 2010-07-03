В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год

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Подмосковные врачи выявили 623 случая рака молочной железы в 2019 году. При этом 64 процента заболеваний были обнаружены на ранних стадиях.

Об этом рассказал руководитель профилактики центра восстановительной медицины и реабилитации областного Минздрава Юрий Шалягин. По его словам, рак груди входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, а на успешность лечения влияет стадия болезни.

Врач подчеркнул, что при раннем выявлении эффективность лечения достигается в 96 процентах случаев, а обнаружить недуг позволяет диспансеризация. Особенно внимательными к своему здоровью необходимо быть женщинам в возрасте 45-60 лет, когда проходят гормональные изменения, напомнил Шалягин.

Однако регулярно посещать маммолога необходимо начиная с 30 лет. Специалист добавил, что важным индикатором является наследственность. Также причинами развития рака груди может стать прием гормонов, курение, чрезмерное употребление алкоголя, прямые солнечные лучи и посещение солярия.

Ранее сообщалось, что в 79 медицинских учреждениях столицы до 3 ноября можно бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию и получить консультацию. Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.