Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях можно будет бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию, а также проконсультироваться со специалистами. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который отмечается 15 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

В случае обнаружения патологий специалист направит на дополнительное обследование.

Сделать УЗИ молочных желез и маммографию можно в городских поликлиниках и больницах в выходные дни (с 09:00 до 18:00 по субботам и с 09:00 до 15:00 по воскресеньям). Нужна предварительная запись.

12, 19 и 26 октября в шести специализированных больницах и маммологическом центре Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова с 09:00 до 15:00 пройдут открытые диагностические дни. Москвички смогут сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.

В эти же дни пообщаться с врачами можно будет во время лекций в школе женского здоровья маммологического центра МКНЦ имени Логинова.

Полный список поликлиник, центров диагностики и онкологических диспансеров, которые участвуют в акции, можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что стакан сока или газировки увеличивает риск заболевания раком. Подвергнуть организм опасности можно выпивая 100 миллилитров этих напитков каждый день. В этом случае риск развития онкологии увеличивается на 18 процентов, риск рака молочной железы – на 22%. Еще один опасный продукт – красное мясо (говядина, свинина, баранина). Достаточно 76 граммов, чтобы риск получить онкологическое заболевание увеличился на 20%.

Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).

