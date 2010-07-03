Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения, сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков. По его словам, это примерно 34 тысячи впервые выявленных случаев в год.
Врач уточнил, что из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 до 10,5 тысячи новых случаев в год.
Он рассказал, что в последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше. Добиться этого удалось благодаря существенному увеличению числа аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии. В результате, по данным Ассоциации нейрохирургов России, в 2017 году было выполнено более 27 тысяч операций по поводу опухолей центральной нервной системы.
Специалист подчеркнул, что самая проблемная опухоль головного мозга – это глиобластома. Причем возникает она, по его словам, сразу в форме четвертой степени злокачественности.
"Прогноз, конечно, зависит от расположения опухоли в тех или иных структурах головного мозга, количества очагов, инфильтрации срединных структур и прочего, что определяет возможность ее тотального удаления и эффективность современных методов лучевой терапии. Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует", – цитирует Кобякова RT.
Он назвал основные признаки развития злокачественной опухоли головного мозга. Это либо головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания, либо же это нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Еще один симптом – это возникновение эпилептиформных припадков.
Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.
Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).
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