С чем связана возможная болезнь Анастасии Заворотнюк

В СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Якобы проблемы со здоровьем связаны с опухолью головного мозга у актрисы. Эксперты также говорят о том, что ускорить развитие болезни могла поздняя беременность звезды с использованием ЭКО. В то же время семья артистки не делает заявлений и не комментирует слухи. Рассказываем, что известно о состоянии Заворотнюк на данный момент и что могло спровоцировать такое опасное заболевание.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как у Жанны Фриске?

Первые сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк появились в пятницу, 13 сентября. В СМИ сообщили о том, что Заворотнюк две недели назад попала в одну из московских клиник в крайне тяжелом состоянии после возвращения из Польши, а позже ей якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию.

В конце августа актириса отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях. Сама Заворотнюк комментариев по этому поводу не давала. Также появились сообщения о том, что позднее медики ввели артистку в медикаментозную кому и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких "из-за крайне тяжелого состояния". Также есть информация, что у актрисы развилась полиорганная недостаточность и пневмония.



Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме "Машенька" по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк также снималась в фильмах "Код Апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", "Мамы" и "Проклятие спящих", участвовала в популярных шоу на российском телевидении ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и в других) и выходила на театральную сцену. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова, а в 2018-м родила ему дочь.



Представитель Заворотнюк Стас Христов в свою очередь заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации "бредом". Христов добавил, что Заворотнюк планирует лично рассказать о своем здоровье одному из федеральных телеканалов, но не уточнил какому и когда это произойдет.



Стас Христов представитель Анастасии Заворотнюк Я прислал Насте сообщение телеграм-канала, она ответила SMS: "Бред все это, отстань".

В свою очередь продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предположил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга – глиобластома. По его мнению, ее здоровье подкосила методика омоложения на основе стволовых клеток.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

"Она мне говорила по поводу стволовых клеток и так далее. По этому методу лечения. Я ее отговаривал неоднократно", – пояснил Разин телеканалу Москва 24.



Андрей Разин продюсер группы "Ласковый май" Все молимся, чтобы все это было позади, так как она прекрасная мать троих шикарных детей и очень хорошая актриса, прекрасный человек. Мы с ней работали, я ее знаю хорошо. Хотелось бы, чтобы те проблемы, которые у нее есть, чтобы она с ними справилась.

А коллега по съемочной площадке, актер Станислав Садальский призвал не верить слухам о состоянии Анастасии Заворотнюк и опубликовал в соцсетях переписку с ней и прикрепил совместные фотографии. В своих сообщениях артистка благодарит коллегу за поддержку, но на скриншоте не видно даты переписки. Также она не ответила на вопрос артиста, нужна ли ей помощь.



Станислав Садальский актер Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала.

Некоторые СМИ сравнивают возможную болезнь Заворотнюк с диагнозом Жанны Фриске. В 2013 году у певицы был диагностирован рак головного мозга – глиобластома. Для ее лечения был организован сбор средств, однако опухоль была признана неоперабельной. В 2015 году после продолжительной борьбы с болезнью артистка скончалась. Стоит отметить, что у Жанны Фриске также одной из причин развития рака мозга называют позднюю беременность – в возрасте 37 лет она родила сына Платона. При этом отец певицы Владимир Фриске в эфире телеканала Москва 24 уверил, что к процедуре ЭКО Жанна не прибегала, более того, отговаривала от ее использования своих подруг.

Врач-онколог Николай Потуданский рассказал телеканалу Москва 24, что глиобластома – "крайне агрессивная опухоль".

"Глиобластома – это опухоль головного мозга, злокачественная, которая развивается из астроцитов – клеток головного мозга. Чаще всего выявляется как раз в последней стадии заболевания – в четвертой – отсюда и сложности в лечении. Выживаемость таких пациентов крайне низкая опять-таки за счет того, что опухоль выявляется на позднем этапе", – пояснил он.

Руководитель кафедры онкологии Северного Государственного Медицинского Университета Михаил Вальков также добавил, что вероятность прожить с глиобластомой в течение пяти лет и дольше "имеют примерно 10–15 процентов пациентов".

Эксперты также не исключают, что в случае с Заворотнюк поздняя беременность могла ускорить развитие заболевания. Актриса в возрасте 47 лет в октябре 2018 года родила дочь Милу, забеременев с помощью метода экстракорпорального оплодотворения – ЭКО.

Опасно ли ЭКО?

По словам врача-онколога Николая Потуданского, при беременности в зрелом возрасте в разы возрастают риски хронических и генетических заболеваний.

"Беременность – это стресс для организма, безусловно. Возможно, эти случаи – парные, как еще говорят, сама беременность могла послужить тому, что опухоль начала активно расти", – добавил специалист телеканалу Москва 24.



Фото: Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"/ТАСС

В свою очередь гинеколог-репродуктолог Московского перинатального медицинского центра Мария Милютина пояснила Москве 24, что само по себе ЭКО никоим образом не влияет на вероятность развития онкологии.



Мария Милютина гинеколог-репродуктолог Нужно понимать, что гормональные препараты для стимуляции используются уже более 40 лет, и даже у тех женщин, которые перенесли по 10 стимуляций, шансы на развитие онкологии не повышаются.

"Уровень гормонов, который женщина получает во время стимуляции, меньше, чем уровень гормонов, которые вырабатываются при беременности", – добавила специалист.

По ее словам, к онкологии может привести целый ряд факторов, но "точно назвать эти факторы нельзя", так как в каждом случае причины индивидуальны.

Научный руководитель центра семейной генетики Михаил Иванов добавил, что ЭКО является достаточно эффективным способом преодоления бесплодия.

"Средняя частота наступления беременности на сегодняшний день составляет 38 процентов. Это выше, чем в естественной жизни, если не прибегать к ЭКО. Это достаточно безопасно. Единственные осложнения – они общеизвестны. Это гиперстимуляция и кровотечение", – отметил врач.



Михаил Иванов научный руководитель центра семейной генетики Безопасность процедуры ЭКО в плане развития дополнительных заболеваний доказана огромным количеством исследований, в том числе зарубежными ассоциациями репродукции человека. Стимуляция суперовуляции не вызывает проблем, если до этого их не было. Гормональная стимуляция может усилить проявление некоторых заболеваний либо ускорить их проявление. Однако сама по себе гормональная стимуляция считается безопасной.

При этом, по его словам, онкологические заболевания очень часто выявляют только на поздних стадиях.

"Само онкологическое заболевание возникает задолго до его проявления, но опухоль изначально не болит. К сожалению, большая проблема в том, что огромное количество онкологических заболеваний выявляются только на 3-4 стадии, когда их достаточно поздно оперировать", – подчеркнул он.

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе также пояснил, что при любой беременности могут обостриться скрытые заболевания.

"Если в организме уже образовался пул каких-то клеток, которые еще находятся в стадии допорогового обнаружения, в этом случае стимуляция овуляции и естественная беременность могут послужить провокатором для увеличения скорости роста этих клеток. Однако головной мозг не относится к категории гормонально зависимых органов, поэтому нет объективных данных, что можно связать ЭКО и опухоль", – добавил эксперт телеканалу Москва 24.

"Я думаю, что поднимется в ближайшее время вопрос связи с использованием стволовых клеток", – добавил Лордкипанидзе.

"Прямо и сейчас": "беременность убивает"

Гинеколог-репродуктолог Денис Огородников рассказал Москве 24, что каждая пациентка ЭКО-центра должна проходить специальное обследование перед процедурой, так как есть противопоказания. "Есть заболевания, которые процедура ЭКО может усугубить: например, рак груди. Но для онкологии существует масса факторов, вычленить один из них, который стал причиной в каждом конкретном случае, нельзя", – подчеркнул он.

По его словам, процедуру ЭКО нужно делать, когда не получается забеременеть естественным путем.

"Без показаний, конечно, ЭКО не проводят, должны быть основания и обоснованность. Но не стоит забывать о фертильном возрасте. Сейчас его верхняя планка, в общем-то, у женщин не превышает 41 год. Эта процедура стала доступнее, и это правильно, потому что те, кто очень хочет, но не может завести детей, благодаря ЭКО станут родителями", – заключил специалист.

Анатолий Федотов, Екатерина Рукавичникова