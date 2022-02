Юлия Началова: чем запомнится поп-певица

16 марта в возрасте 38 лет умерла Юлия Началова – яркая российская певица с большим голосом, увы, недополучившая той популярности и любви, которую она заслуживала. Портал Москва 24 вспоминает самые яркие творческие эпизоды Началовой.

Телевидение

В 1992 году 11-летняя школьница из Воронежа Юля Началова побеждает в телеконкурсе юных талантов "Утренняя звезда" с песней "Птичка-синичка" – бодрым номером в жанре невероятно популярного в начале 1990-х фристайла (смеси из фанка и электро). В этом же году Началова стала ведущей "Там-там-новостей" – музыкальной передачи для школьников.

Видео: YouTube/Юлия Началова

В начале нулевых Началова возвращается на телевидение в качестве участницы реалити-шоу "Последний герой" на ОРТ и как ведущая музыкального шоу "Субботний вечер" на "Звезде". Но большинство телезрителей запомнили Началову за фантастические перевоплощения в рамках передачи "Один в один!" на "Россия-1", где она представала в образе самых разных поп-звезд — от Юрия Шатунова до Уитни Хьюстон.

Видео: YouTube/WeiT Media

Музыка

Песня "Герой не моего романа" 1998 года становится первым хитом певицы, чей голос сравнивают с пением соул-див. Но самая примечательная запись в дискографии Началовой — пластинка Wild Butterfly, записанная при участии американского хит-мейкера русского происхождения Уолтера Афанасьефф. Этот человек ответственен, в частности, за All I want for Christmas is you – самый большой хит в карьере Мэрайи Кэри. При удачном стечении обстоятельств Wild Butterfly мог бы заинтересовать и заокеанскую аудиторию.

Видео: YouTube/Юлия Началова – тема

Последний клип Началовой – оптимистический евродэнс-номер "Я выбираю" – появился в 2018 году.

16 марта 2019 года Юлии не стало. По словам отца певицы, причина смерти дочери – абсцесс. Болезнь начала развиваться из-за неудачной пластической операции.





Видео: YouTube/Юлия Началова

Сергей Пенкин, в интервью Москве 24:

"Она была светлым теплым человеком – добрейший человек, красивый человек. И таких в шоу-бизнесе будет очень, очень мало. Мы с ней общались последний раз 10 февраля – у меня дома еще стоит корзина цветов, которыми она меня поздравила на мой день рождения".

Митя Фомин, в интервью Москве 24:

"Невозможно поверить, что такая молодая, такая яркая и, на самом деле, еще не прозвучавшая певица с фантастическими данными, искрящаяся, могла вот так вот внезапно уйти".

Сергей Лазарев, в инстаграме:

"Юля – это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, недополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди".