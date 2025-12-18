18 декабря, 21:27Общество
В Минобрнауки заявили, что законные права студентов МГПУ будут соблюдены
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Законные права студентов Московского городского педагогического университета (МГПУ), которых коснется перевод в другие вузы, будут соблюдены должным образом. Об этом заявили в Минобрнауки РФ, передает ТАСС.
"Подведомственные министерству университеты готовы предоставить обучающимся ряда направлений подготовки МГПУ возможность для перевода, чтобы студенты могли продолжить получение качественного высшего образования по выбранной специальности", – указали в ведомстве.
Представители министерства также подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации. Минобрнауки находится на связи с правительством Москвы и руководством вуза.
МГПУ с 1 сентября 2026 года закроет все непедагогические направления, а студенты этих специальностей будут переведены в другие вузы. Речь идет о направлениях "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн".
Перевод будет организован целыми учебными группами. Образовательные программы и условия обучения полностью сохранятся.
В вузе пояснили, что концентрация на педагогических направлениях обусловлена специализацией университета и требованием времени. Закрывается набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике. Общее число студентов, обучающихся на этих направлениях, не превышает 9% от общего числа учащихся университета.