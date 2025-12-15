Форма поиска по сайту

15 декабря, 12:14

Общество

Проходной балл в столичные вузы на 10 пунктов превысил средний показатель в регионах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Проходной балл для поступления в столичные вузы на 10 пунктов выше, чем в среднем по регионам России. Об этом Москве 24 рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московским детям непросто: для того чтобы поступить у себя дома в вуз, они конкурируют не только между собой, но и с лучшими ребятами со всей страны", – поделилась она.

В связи с этим, по ее словам, столичные власти "просто обязаны" дать московским учащимся хорошую академическую подготовку. Для этого в городе активно развивается система предпрофессиональных классов, в которых обучается треть школьников.

Учащиеся таких классов тесно кооперируют с университетами: посещают лекции и семинары, работают над совместными научными проектами, взаимодействуют с производственными площадками и потенциальными работодателями. Кроме того, все они в обязательном порядке получают свою первую профессию на базе колледжей.

Ранее сообщалось, что в столице появятся семь новых колледжей общей площадью 400 тысяч квадратных метров. По словам Раковой, это будет совершенно другое образовательное пространство, составляющее конкуренцию большинству вузов России.

"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве

образованиеобществогород

