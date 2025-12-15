ТАСС: кабмин поддержал проект о праве вдов участников СВО на обучение в вузах по квоте

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Правительство России в целом одобрило законопроект, предоставляющий вдовам участников СВО право на зачисление по квоте на бюджетные места в техникумы, колледжи, университеты, а также на подготовительные курсы при высших учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Однако в документе подчеркивается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных ранее замечаний.

Авторами законодательной инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, сенаторы Инна Святенко и Николай Журавлев.

Ранее Госдума приняла закон, продлевающий на 2026 год право участников СВО на кредитные каникулы. При этом изначальная редакция документа предусматривала продление лишь некоторых специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году.

Также, согласно закону, кроме мобилизованных граждан и подписавших контракт с Минобороны РФ, такую льготу теперь получат добровольцы и члены семей участников СВО.