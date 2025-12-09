Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 12:55

Политика

В РФ продлили кредитные каникулы для участников СВО до 2026 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который продлевает на 2026 год право участников СВО на кредитные каникулы.

Первоначальная редакция документа предусматривала продление лишь некоторых специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году. Но в рамках второго чтения депутаты поддержали дополнительные поправки.

Кроме мобилизованных граждан и подписавших контракт с Минобороны, такую льготу также получат добровольцы и члены семей участников СВО. Ожидается, что эта норма распространится на все кредиты или займы, включая ипотеку, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта или начала участия в спецоперации.

Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года, тогда как действующее законодательство дает право участникам СВО и членам их семей обратиться за кредитными каникулами лишь до конца 2025 года. После получения льготы граждане могут не платить заем на срок мобилизации, контракта или участия в спецоперации, а также еще 180 дней спустя.

Также право на кредитные каникулы имеют мобилизованные владельцы субъектов малого и среднего бизнеса, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.

Кроме того, все вышеуказанные категории граждан могут продлить кредитные каникулы на период нахождения в госпиталях и медицинских организациях в случае ранения или болезни.

Ранее кабмин РФ предложил продлить срок ипотечных каникул для семей до 1,5 года в случае рождения второго или последующего ребенка. Ожидается, что это снизит нагрузку на родителей, которые платят ипотеку. В результате проценты по основному долгу станут начисляться только с 7-го по 18-й месяц. Уплатить их можно после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, как и ранее.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика