В РФ продлили кредитные каникулы для участников СВО до 2026 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который продлевает на 2026 год право участников СВО на кредитные каникулы.

Первоначальная редакция документа предусматривала продление лишь некоторых специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году. Но в рамках второго чтения депутаты поддержали дополнительные поправки.

Кроме мобилизованных граждан и подписавших контракт с Минобороны, такую льготу также получат добровольцы и члены семей участников СВО. Ожидается, что эта норма распространится на все кредиты или займы, включая ипотеку, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта или начала участия в спецоперации.

Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года, тогда как действующее законодательство дает право участникам СВО и членам их семей обратиться за кредитными каникулами лишь до конца 2025 года. После получения льготы граждане могут не платить заем на срок мобилизации, контракта или участия в спецоперации, а также еще 180 дней спустя.

Также право на кредитные каникулы имеют мобилизованные владельцы субъектов малого и среднего бизнеса, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.

Кроме того, все вышеуказанные категории граждан могут продлить кредитные каникулы на период нахождения в госпиталях и медицинских организациях в случае ранения или болезни.

Ранее кабмин РФ предложил продлить срок ипотечных каникул для семей до 1,5 года в случае рождения второго или последующего ребенка. Ожидается, что это снизит нагрузку на родителей, которые платят ипотеку. В результате проценты по основному долгу станут начисляться только с 7-го по 18-й месяц. Уплатить их можно после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, как и ранее.

