Ипотечные каникулы для семей могут продлить в России до 1,5 года

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Правительство России предложило продлить до 1,5 года срок ипотечных каникул для семей при рождении второго или последующего ребенка. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.

Отмечается, что новый законопроект позволит снизить нагрузку на родителей, выплачивающих ипотеку. Согласно ему, проценты по основному долгу станут начисляться только с 7-го по 18-й месяц. Уплатить их можно после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, как и ранее.

"Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период. Когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

При этом сейчас заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Ранее министерство финансов России заявило, что не собирается ужесточать требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека". Финансовые учреждения продолжают выдавать кредиты на жилье в рамках общего объема средств по программе, пояснили в ведомстве.

Минфин также напомнил, что программа была продлена до 2030 года по поручению Владимира Путина. При этом в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ планируется увеличить с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей.