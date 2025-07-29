Путин заявил, что банки не должны усугублять ситуацию при выдаче ипотеки гражданам

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Владимир Путин, говоря о снижении уровня ипотечного кредитования, призвал сделать так, чтобы банки не усугубляли ситуацию при выдаче ипотеки гражданам. Его заявления, сделанные на встрече с главой Сбера Германом Грефом, были опубликованы на сайте Кремля.

Президент обратил внимание, что выдача ипотеки снижается из-за очень жесткого регулирования. В частности, он указал, что некоторые финансовые учреждения вводят дополнительные и малоизвестные для граждан платы по договорам. В связи с этим Путин попросил не усугублять ситуацию.

В свою очередь, Греф рассказал о беспокойстве банков, которое связано с ипотечным кредитованием. По его словам, в настоящее время оно стало "проблемным" из-за слишком жесткого регулирования высоких ставок. Глава Сбера отметил, что даже по льготным программам ипотека или является бездоходной, или демонстрирует отрицательную доходность.

"Банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья", – объяснил Греф.

Ранее министерство финансов РФ заявило, что не собирается ужесточать требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека". В ведомстве отметили, что финансовые учреждения продолжают выдавать кредиты на жилье в рамках общего объема средств по программе.

Минфин также напомнил, что программа "Семейная ипотека" была продлена до 2030 года по поручению Путина. При этом в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ планируется увеличить с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей.