В РФ предложили списывать долг по ипотеке семьям при рождении трех детей

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Глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов выступил с предложением полностью списывать долг по ипотеке семьям после рождения третьего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

По инициативе депутата, в России могут начать поэтапно уменьшать размер долга по жилищному кредиту семьи при появлении каждого ребенка. Такая мера сможет стать наиболее эффективным способом повышения рождаемости, уверен парламентарий.

Он подчеркнул, что основной проблемой, мешающей семьям заводить детей, является нехватка жилья, которое многим недоступно при наличии льготных ипотечных программ. На фоне этого Миронов предложил списывать 25% долга при рождении первого ребенка, 50% – после появления второго и 100% – после рождения третьего.

Вместе с тем депутат напомнил, что СРЗП поддерживает инициативу по развитию программы социального жилья. Согласно ей, нуждающимся гражданам предложат арендовать жилье у государства по льготным ценам. При желании они могут постепенно выкупать квартиры в собственность, используя арендные платежи. Кроме того, плата и срок выкупа могли бы уменьшаться с рождением каждого ребенка в семье.

Также ранее Миронов выступал с предложением о снижении ставки по "Семейной ипотеке" на 3%. По его словам, изначальные условия льготной программы приобретения жилья невыполнимы для многих россиян. На фоне этого депутаты СРЗП предложили разрешить оформление кредитного договора с нулевым первоначальным взносом, но при условии, что в качестве залога будет предоставлено единственное жилье заемщика.