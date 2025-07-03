Депутат Чаплин: семьи в Рязанской области получают компенсацию до 75% от стоимости аренды

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Родители моложе 35 лет в Рязанской, Тульской и Ленинградской областях с ребенком, родившимся после 1 января 2025 года, могут получить от властей компенсацию в размере от 50 до 75% от стоимости аренды жилья, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что дополнительные меры поддержки от государства также существуют в Томской и Свердловской областях. Ими могут воспользоваться молодые пары студентов, которые совмещают работу и воспитание ребенка.

Кроме того, компенсация аренды жилья доступна для малообеспеченных семей, проживающих в Липецкой области и Республике Бурятия. Средства предназначены для родителей, доход которых ниже прожиточного минимума, обратил внимание депутат.

При этом для получения возмещения затраченных на аренду жилья средств необходимо собрать пакет документов, среди которых могут быть договор с наймодателем, выписки о доходах и свидетельства о рождении детей.

По словам Чаплина, в Новгородской области компенсация рассчитывается от нормы жилой площади. Такое решение помогает сделать выплату более адресной.

Как рассказал парламентарий, подобная мера является не простой финансовой помощью, а важным шагом к стабильности семьи, которая пока не может позволить приобрести собственное жилье.

"Этот проект – часть системной работы по улучшению жилищных условий семей. В сочетании с другими мерами, такими как ипотечные льготы и программы социального найма, он поможет сделать жизнь людей комфортнее. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы таких инициатив становилось больше", – добавил депутат.

Ранее депутат глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулить ставку по "Семейной ипотеке" для многодетных семей. Согласно его инициативе, ставки будут устанавливаться в зависимости от числа детей в семье. В частности, 6% будут доступны для пары с одним ребенком, 3% – с двумя детьми, 0% – с тремя и более детьми.