Эксперт Полиди: около 80–85% россиян имеют свое жилье

Большинство россиян будут снимать квартиру всю жизнь, утверждают аналитики. Насколько реальна подобная перспектива и действительно ли выгодно не вкладываться в покупку собственности, разбиралась Москва 24.

"Сложное положение"

На российском рынке недвижимости наметились изменения: владение жильем перестает быть актуально, а новой нормой для молодого поколения становится вечная аренда. Об этом "Газете.ру" заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

Как пояснил специалист, тенденция постепенно приходит в Россию из развитых стран, где квартиры снимает до половины и более жителей крупных городов. Причина тому – невозможность приобрести подходящую собственность.

Например, в последние годы на Балканах и юге Евросоюза семьи вынуждены все чаще отказываться от жилплощади в новых и комфортабельных домах из-за высоких цен. А старые объекты, в свою очередь, пустуют или заселяются мигрантами из бедных государств. Аналогичная ситуация складывается на севере и западе Европы на протяжении нескольких десятилетий, указал Селезнев.

"Стран с доступным жильем не так много. <...> Прежде всего это США и Канада, где специалист со средней зарплатой, даже молодой, реально может выкупить жилье за 3–7 лет. Но для этого нужны огромные пригороды (большой разброс застройки), развитая сеть автодорог, конкурентный рынок труда, низкие ставки. Эта модель не работает даже в Европе", – пояснил эксперт.





Кирилл Селезнев эксперт по фондовому рынку Россия в еще более сложном положении. В наших многоэтажках доступного жилья не будет никогда. Слишком велик спрос на каждый квадратный метр города.

Кроме того, сейчас в прошлое начала уходить советская распределительная модель. При таком подходе граждане получали недвижимость от государства бесплатно, а затем передавали по наследству следующим поколениям.

"Чем дольше мы живем при рынке, тем большая доля людей выпадает из этой старой схемы: квартир в семье часто меньше, чем наследников, само жилье ветшает, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки, часто переезжают", – подчеркнул Селезнев.

Стабильность или мобильность?

Расклад, при котором все россияне начнут проживать в арендной недвижимости на протяжении всей жизни, нереалистичен. На данный момент большинство владеет собственностью и предпосылок для кардинальных изменений нет, уверена вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди.

"В среднем около 80–85% граждан имеют свое жилье, а снимают жилплощадь только порядка 15–25%", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" Даже если гипотетически представить себе, что все вдруг начнут жить в арендованных квартирах, то нужно, чтобы структура жилищного фонда по формам владения резко изменилась и собственником всего стало государство или корпорации. Но для этого должна пройти деприватизация.

В целом аренда является выгодным вариантом на краткосрочную перспективу, подчеркнула эксперт. Это особенно актуально для молодых людей, которые не могут позволить себе взять ипотеку при нынешних высоких ставках по кредитам. Однако по итогу даже они стремятся обзавестись своей недвижимостью ради стабильности.

"С точки зрения выгоды, аренда, безусловно, всегда выигрывает. Здесь не требуется первоначальный взнос в несколько миллионов рублей и необходимый уровень дохода, как в случае с ипотекой", – отметила Полиди.

При этом эксперт банковского рынка Андрей Бархота, напротив, заявил Москве 24, что молодежь действительно может полностью отказаться от покупки собственного жилья в пользу съемного.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Современный рынок труда очень динамичный: люди быстро меняют работу, охотно переходят на новые места. И в этой связи значение приобретает мобильность, которую и дает аренда, – когда можно, например, выбрать квартиру поближе к центру или другой локации.

Также эксперт согласился, что на фоне роста ставок по ипотеке и подорожания недвижимости, аренда оказывается более финансово привлекательным вариантом. Если же кредиты станут доступнее, расходы будут сопоставимы. Однако для этого нужно, чтобы уровень ставки не превышал 12% годовых, резюмировал Бархота.