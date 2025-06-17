"Известия": прокуратура одобрила запрет на покупку жилья за наличные

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Генпрокуратура России поддержала инициативу о введении запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответ первого замглавы ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, автору инициативы Светлане Разворотневой.

О разработке законопроекта, запрещающего сделки с недвижимостью дороже 1 миллиона рублей за наличные, стало известно в апреле этого года. По словам Разворотневой, документ внесут в ГД в конце июня, а непосредственно принять меру могут до конца 2025 года.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что одобрили данную меру в связи с распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью. Депутаты добавили, что идея о запрете появилась "не на пустом месте".

"Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики", – отметила Разворотнева.

В частности, в 2022 году было зафиксировано свыше 6 тысяч преступлений, связанных с лишением граждан квартир, а в 2023 году – более 8 тысяч. Ущерб от этих правонарушений составляет десятки миллиардов рублей, и сумма постоянно возрастает.

Ранее в Госдуме оценили идею продажи недвижимости через Wildberries, заявив, что она выглядит на первый взгляд дерзко, но логично из-за разрешения экосистемы маркетплейсов.

Компания Wildberries&Russ ведет переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами. Маркетплейс уже запускал продажу дачных домов и бань, а также плавучих домов.