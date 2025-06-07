Путин подписал закон, обязывающий УК отчитываться перед жильцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании (УК) в многоквартирном доме (МКД) предоставлять жильцам отчет о деятельности по управлению домом за предыдущий год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новые нормы предусматривают требования к УК, товариществам собственников жилья и другим специализированным потребительским кооперативам предоставлять в первом квартале текущего года собственникам квартир отчет о деятельности по управлению МКД за прошлый год, а также по размещению указанного отчета в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе при условии обеспечения размещения такого документа в системе в автоматизированном режиме.

Перечень данных, которые обязательно должны быть отражены в годовом отчете, а также его форму, будет определять российский Минстрой. УК будут обязаны размещать отчет о работе по управлению домом с первого квартала 2026 года.

Кроме того, законом предусматриваются изменения в части госрегистрации прав на недвижимость в случае образования новых помещений после перепланировки. Отныне орган местного самоуправления, который осуществляет перевод жилого помещения в нежилое и обратно, обязан направить выписку из ЕГРН собственнику квартиры в личный кабинет на региональном портале госуслуг, на едином портале или по адресу электронной почты жильца.

Перед самостоятельной перепланировкой квартиры необходимо согласовывать все изменения, уточнил ранее эксперт Валерий Мамчур. По его словам, сначала нужно оформить согласование, которое можно получить в МФЦ. После этого человек получит акт о приемочной комиссии в Росрегистре. Затем потребуется заключить договор с грамотной компанией, у которой есть все документы и лицензии. Также ее специалисты подскажут, что можно и нельзя делать в помещении.