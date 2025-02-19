Эксперт Мамчур: перепланировку в квартире нужно согласовывать

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Перед самостоятельной планировкой квартиры нужно согласовать все изменения, сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя регионального центра Общественного контроля "ЖКХ контроль в МО" Валерия Мамчура.

В домах с газом нельзя переносить или закрывать вентиляционные короба. Если вентиляции не будет, то в случае утечки газа произойдет взрыв, предупредил эксперт.

Для начала, отметил он, нужно оформить согласование, которое можно получить в МФЦ. После этих процедур человек получит акт о приемочной комиссии в Росрегистре.

"У вас уже будет новый план и новое свидетельство, то есть выписка. Потому что, когда вы сносите стены, блоки, у вас увеличивается или уменьшается площадь", – отметил специалист.

Далее требуется заключить договор с грамотной компанией, у которой есть все документы и лицензии. Специалисты подскажут, что делать нельзя, а что можно.

"Нужно обязательно обращаться к профессионалам. Не просто вы пошли к соседу Васе и попросили", – отметил Мамчура.

Ранее россиянам рассказали, что ремонт в квартире экономкласса обойдется в 3–5 тысяч рублей за квадратный метр. В список работ входят косметические изменения, замена пола, покраска стен и потолка.

Ремонт среднего уровня будет стоить от 5 до 12 тысяч рублей за квадратный метр, так как будет включать более дорогие материалы и отделку другого уровня.

