Эксперт Васильев: ремонт квартиры в среднем обойдется в 3–5 тыс рублей за кв м

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Ремонт в квартире экономкласса обойдется россиянам в 3–5 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом News.ru заявил строительный эксперт Федор Васильев.

Специалист отметил, что этот вариант включает в себя косметические изменения, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков. Ремонт среднего уровня будет стоить от 5 до 12 тысяч рублей за квадратный метр, включая использование более дорогих материалов и проведение более качественных отделочных работ, уточнил Васильев.

Демонтаж и перепланировка обойдется в 1–5 тысяч рублей за квадратный метр, а возведение межкомнатных перегородок – от одной тысячи за "квадрат". Укладка полов будет стоить от 1,5 до 4 тысяч рублей за квадратный метр, замена окон и дверей – от 8 до 15 тысяч за штуку, электрика – от 500 рублей за точку, чистовая отделка – от 1,5 тысячи за "квадрат", замена сантехники – от 5 до 30 тысяч за единицу, перечислил эксперт.

Эксперт предупредил, что эти цены представлены в усредненном виде и могут меняться в зависимости от различных факторов.

Ранее дизайнер интерьеров Елена Михайловская рассказала, что самостоятельный найм недорогих рабочих без прораба и фирмы может помочь сэкономить на ремонте квартиры. Однако этих людей придется контролировать, так как они могут подвести, подчеркнула специалист.

Также для экономии можно выполнить часть работ своими руками, включая демонтаж обоев, плитки, укладку полов или иные посильные для обычного человека задачи.