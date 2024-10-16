Дизайнер Михайловская: чтобы сэкономить на ремонте, можно сделать часть работы самим

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Чтобы сэкономить на ремонте своей квартиры, можно нанять недорогих рабочих, найдя их самостоятельно без прораба и фирмы. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская.

Так она прокомментировала новость о том, что средний чек на товары для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года в России увеличился за год на 22,5%. Газета "Коммерсант" уточняла, что сейчас на ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 "квадратов" потребуется минимум 2,2 миллиона рублей.

Наняв работников самостоятельно, сэкономить получится, но их придется контролировать, они могут подвести, предупредила эксперт. Также для экономии можно выполнить часть работ своими руками, включая демонтаж обоев, плитки, укладку полов или иные посильные для обычного человека задачи.

"Покупать строительные материалы в недорогих магазинах, максимально бюджетные. Минимальная сумма – 100 тысяч рублей. Можно купить новые обои или краску и бюджетный кварц-виниловый пол. Смонтировать это все своими руками. Но эта цифра тоже очень условная, каждый ремонт индивидуален", – указала Михайловская.

Стоимость ремонта, уточнила эксперт, зависит от площади жилья, а не от числа комнат, от стоимости чистовых материалов, включая двери, пол, стены, а также от сложности самих работ. Например, заказчику может понадобиться установить теплые полы, керамогранит, плинтусы, покрасить стены или выполнить декоративную штукатурку.

"Поэтому чаще всего строители озвучивают стоимость работ от 15 000 до 30 000 рублей за "квадрат", – добавила она.

Как минимум столько же, по словам дизайнера, будут стоить сами материалы, из-за чего в Москве в среднем один квадратный метр ремонта обойдется в 60 тысяч рублей. Однако сумму можно снизить до 8 или 15 тысяч рублей, если речь идет лишь о косметическом ремонте – без работ по электрике, сантехнике и других углубленных манипуляций.

"И все равно это все зависит от класса ремонта – то ли это эконом, или хотя бы комфорт", – заключила Михайловская.

Россияне имеют возможность получить налоговый вычет за покупку и отделку квартиры. На одного человека, который платит НДФЛ в размере 13%, максимальная сумма вычета составит 2 миллиона рублей. Эта сумма зафиксирована на всю жизнь, при этом гражданин может подать заявление на несколько объектов недвижимости. Данное правило применяется к жилью, купленному после 1 января 2014 года.

