В Москве появились в продаже квартиры, похожие на Версальский дворец

В Сети появилось видео огромной московской квартиры, которая своим дизайном напоминает Версальский дворец. В столице немало объявлений о подобной недвижимости, причем некоторые сдают ее за более чем 500 тысяч рублей в месяц, а продают за несколько сотен миллионов. Необычные предложения, которые можно встретить в интернете, – в материале Москвы 24.

Дорого-богато

В Сети после продажи появилось видео московской квартиры площадью 300 квадратных метров с роскошным дизайном, в котором пользователи даже увидели сходство с Версальским дворцом. Как рассказал автор ролика, новые хозяева недвижимости попросили сделать там ремонт, так как не сошлись во вкусах с прежними владельцами.

Заметно выделяется входная дверь: чтобы попасть к ней, нужно пройти через отдельный, полностью позолоченный коридор. Внутри здесь несколько огромных комнат с колоннами, лепниной, панно и обшитыми тканью стенами. Изысканный декор есть и на полу: лаковый паркет весь в причудливых узорах.

В ванной тоже постарались: на джакузи, раковине, биде и унитазе сделана ручная роспись – длинная гирлянда золотых листьев. Также на потолке можно заметить зону для люстры, вокруг которой установлена композиция в виде корзины с яблоками, грушами и персиками. А из нее вьются десятки лиан.

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Во сколько новым владельцам обошлись все эти изыски, осталось за кадром, но похожий ремонт представлен и в 12-комнатной квартире площадью 560 квадратных метров в столичном районе Щукино. В объявлении о продаже сам владелец охарактеризовал его как "дизайнерский".





владелец квартиры Выполнена дорогая, эксклюзивная отделка в дворцовом стиле, установлена выполненная на заказ мебель, современная бытовая техника.

Особенно по-королевски выглядит просторная мастер-спальня. В ярко-красных тонах на пьедестале размещена кровать с десятком различных подушек и покрывал с рюшами. Над ней – балдахин из красных штор и панно с античным сюжетом. Вся зона огорожена мраморными колоннами и заборчиком.

Ванная комната стилизована под римские термы. На пьедестале с колоннами установлена купальня, вокруг нее вазы, которые представляют собой скульптуры мужчин, держащих на головах корзины с пышными букетами цветов.

Необычно выглядит и "зимний сад" – длинное помещение с множеством окон, конструкция которого напоминает теплицу. Потолок здесь скошен и полностью выполнен из стекла, которое складывается во фрески. Они изображают греческий сюжет: здания с дворцами и колоннами, оливковые рощи и людей в тогах. По всему периметру растянулся стеклянный стол, вокруг него – стулья, оформленные узорами с розами.

Также в квартире есть еще четыре спальни, гостевой зал, кабинет и кинотеатр. Ее покупка обойдется в 205 миллионов рублей.



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Кроме того, в Хамовниках сдается в аренду "трешка" за 600 тысяч рублей в месяц. Такая цена связана с "эксклюзивностью" ее дизайна, объяснил автор объявления.

В оформлении всех комнат преобладают хрусталь, мрамор и кожа. В частности, в просторной гостиной под фреской, изображающей греческих богов, расположен длинный кожаный диван – кажется, будто на нем могут поместиться не меньше восьми человек. Помещение освещается несколькими маленькими и одной крупной люстрой с драгоценными камнями. Также возле каменных стен возвышаются колонны.

Зона для гостей плавно перетекает в обеденную. Здесь расположены массивный круглый стол и стулья, а вся мебель украшена позолоченными вензелями.

В спальне с отделкой деревом стоит кровать в дворянском стиле с крупными бортами. Рядом столики, над каждым из которых висит по одной хрустальной люстре. Неподалеку от этой зоны расположено огромное напольное зеркало, обрамленное широкой рамой с позолотой.



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Настоящий дворец египетского фараона можно арендовать в тех же Хамовниках. За 3 миллиона рублей в месяц потенциальные жильцы получат двухэтажный пентхаус площадью 700 квадратных метров.

Под панорамным потолком находится большая гостиная, на стенах установлены два панно – серебристое с древними письменами и сине-золотое с фигурами фараонов и богов во весь рост. Необычный орнамент встречается в том числе и в отделке пола, потолка и некоторых предметов мебели. Всего здесь около пяти зон отдыха, в каждой из которых стоят диваны, кресла, стулья и тахты из бархата.

Антуража жаркой страны квартире добавляют хаммам, солярий и массажный кабинет.

Эхо прошлого

Стили "псевдо-барокко" и "псевдо-классика" стали актуальны в России в начале 2000-х, отметила в беседе с Москвой 24 архитектор-дизайнер, член Межрегионального союза дизайнеров интерьера Елена Акелькина. По ее словам, тогда многим хотелось разнообразить оформление квартир, которые раньше выглядели одинаково.

"Наш рынок стал перенасыщен отделочными материалами, мебелью и декором, в стране повысилось финансовое благосостояние, и всем захотелось ярких, роскошных интерьеров. Однако раньше люди не прибегали к услугам дизайнеров и делали ремонт на свой вкус", – пояснила она.

Хотя сегодня эклектичные интерьеры пользуются меньшей популярностью, запрос на них все равно есть, отмечает специалист.





Елена Акелькина архитектор-дизайнер, член Межрегионального союза дизайнеров интерьера Целевую аудиторию такого оформления можно обобщить по темпераменту: эпатажные, экстравагантные, любят выделяться из толпы. Им нравятся яркие цвета, они не боятся переборщить.

Проблема таких интерьеров в том, что они не подходят для современных домов, обратила внимание Акелькина. По ее словам, это "стиль дворцов, поместий, усадеб", а в квартирах просто нет пропорций для его создания – высоких потолков и больших площадей.

Более того, продать такое помещение или сдать его в аренду нелегко: как правило, спросом пользуются универсальные решения, которые подходят большинству. Стилизованную под дворцы недвижимость берут только те, у кого после крупной покупки остаются деньги еще и на очень дорогую переделку интерьера, резюмировала эксперт.

Деловой подход

Вопрос востребованности такого оформления жилья – неординарный, рассказал Москве 24 вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его словам, при покупке квартиры эклектичный дизайн не является преимуществом и не играет глобальную роль. В случае особой необходимости взять жилье в конкретной локации на интерьер просто закрывают глаза, отметил эксперт.

"Например, если квартира находится в каком-то специфическом, значимом клубном доме или месте, люди могут взять ее и переделать все под себя", – пояснил он.

По оценке Апрелева, в то же время съем жилья с подобным оформлением распространен среди блогеров, представителей шоу-бизнеса и предпринимателей. Как правило, они делают это для поддержания своей деловой активности, убежден специалист.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Это все равно, что снять на непродолжительный период времени офис в "Москва-Сити". Он нужен для продвижения бизнеса, а квартира – для показа собственной значимости.

Кроме того, такой дизайн помогает публичным личностям и бизнесменам произвести эффект на окружающих, считает эксперт. Например, подобная квартира нужна для организации выставок, вечеринок или других развлечений. По мнению Апрелева, таким образом необычная локация будет способствовать продвижению личного бренда.

