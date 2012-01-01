В Москве сдают квартиру "из фильма ужасов" за 50 тысяч рублей в месяц

Объявления о сдаче в Москве квартир в аренду "как из фильма ужасов" регулярно появляются в Сети. Потенциальным жильцам предлагают заселиться в помещения без ремонта и минимумом удобств. Какие еще безумные предложения по аренде недвижимости можно встретить в интернете, расскажет Москва 24.

Ад с доставкой на дом

Фото: скриншот объявления "ЦИАН"

В Сети появилось необычное объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в столичном районе Богородское за 50 тысяч рублей. Пользователи заметили, что она не приспособлена для нормальной жизни, а отделка больше напоминает антураж фильма ужасов.

В частности, там практически нет мебели, на кухне – лишь старая плита и мойка. В гостиной, спальне и коридоре ободраны обои, а из потолка торчат провода. Кроме того, в некоторых местах виднеется штукатурка и образовались потеки, плюс пол во всех комнатах – в сколах, трещинах и грязи.



Фото: скриншот объявления "Авито"

Похожая "однушка" с минимальным наполнением сдается в районе Теплый Стан. Отсутствие отделки собственник объясняет "процессом косметического ремонта".

"Если кому нужно, можно для себя поклеить обoи, положить ламинат и т. д. и т. п." – добавил владелец.

Из мебели здесь – кровать, плита, а из удобств – ванная и туалет. И несмотря на то что помещения полупустые, хозяин видит в этом лишь преимущество – "простор". Другой плюс квартиры, по его мнению, состоит в том, что в ней ничего "не течет и не капает".

При этом въехать в эту "однушку" сможет далеко не каждый.





владелец квартиры Предпочтeние двум работающим людям, способным платить за жилье, ответственным! Строго без детей и животных!

За проживание в этой квартире потенциальным арендаторам придется ежемесячно платить 50 тысяч рублей.



Фото: скриншот объявления "Авито"

Чуть дешевле, почти за 40 тысяч, сдается необычная студия в районе Выхино-Жулебино. Здесь полный косметический ремонт и грамотно обставленный интерьер, оборудованная кухня и раздельный санузел, спальное место и зона отдыха с телевизором. На стенах – относительно свежая отделка из плитки. Но есть единственный нюанс: площадь жилья составляет всего 12 квадратных метров.

Из-за очень компактных размеров все находится в максимально тесном соседстве. Например, кровать стоит прямо возле длинного обеденного стола (он же подоконник). При желании ее можно сложить, после чего она превратится в кресло. Сидя в нем, можно есть и смотреть телевизор, расположенный прямо на мини-холодильнике. А после, не вставая, немного подвинуться к столешницам и помыть посуду.



Фото: скриншот объявления "Авито"

Снять настолько же небольшое пространство, но в два раза дешевле, можно в районе Солнцево. За 25 тысяч рублей в месяц есть комната с современным кухонным гарнитуром, большим холодильником и душем, совмещенным с туалетом.

Основная проблема – изначально спать в студии можно разве что на двух стульях. Зато она декорирована золотистыми шторами и красным узорчатым ковром.

Такое берут?

Цены на аренду жилья осенью растут на 10%, при этом не слишком пригодные для проживания квартиры оказываются менее дорогими. Поэтому спрос может быть и на них, рассказал Москве 24 вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России В 3% квартир, которые сдаются в аренду, нет отделки и мебели. Но за счет того, что они дешевле, их тоже берут. Однако если стоимость такой "никакой" квартиры завышена, либо ее снимают ненадолго и потом переселяются в другую, когда цены на рынке падают, либо вообще не будут рассматривать такой вариант.

Не менее актуальными оказываются и студии с минимальной площадью, отметил эксперт. Хоть на небольшом количестве квадратных метров разместится далеко не каждый, такие предложения – самые дешевые и доступные. Кроме того, обычно это жилье находится рядом с транспортными узлами или метро, добавил Апрелев.

По его мнению, снимать небольшую студию выгодно молодым людям: чаще всего они мало находятся дома и приходят туда только спать. При этом у подобного жилья есть свои плюсы по сравнению с сопоставимыми по цене вариантами.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России За одни и те же деньги можно снять условно девятиметровую комнату в квартире или вот такую студию. В отдельное жилье, например, можно приглашать кого угодно, а вот с комнатой так не получится – нужно согласовывать визиты с остальными проживающими.

В целом стоимость аренды складывается из множества характеристик, и главное для съемщика – выбрать, какие из них лично ему наиболее важны, а какие неприемлемы. И уже исходя из этого принимать решение, в какое жилье заселяться, заключил Апрелев.