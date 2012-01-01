В Сети появились объявления о подборе имен детям и сдаче в аренду "собаки-убийцы"

В интернете появилась услуга по срыву свадьбы: в объявлении молодой человек заявлял, что готов испортить чужое бракосочетание за деньги. Какие еще необычные предложения можно встретить в Сети – в материале Москвы 24.

Выезд на праздники и котики по расписанию

Несколько дней назад в Сети появилось объявление от одного из пользователей: якобы он организует для девушек, сомневающихся в своем решении, срыв свадебного торжества. При этом все детали проговариваются с заказчицей заранее – важно, чтобы все выглядело естественно и прошло без драк.

В частности, мужчина может исполнить роль любовника или первой любви: ворваться в ЗАГС в разгар церемонии и начать признаваться в своих чувствах, чтобы спровоцировать конфликт между молодыми. Впоследствии он под музыку и в слезах убежит с бывшей невестой "в закат". Цена подобной инсценировки – 30 тысяч рублей. Правда, на данный момент заказать себе профессионального "срывателя" свадеб не получится – предложение было заблокировано площадкой.

Однако россиянам доступны другие, не менее любопытные услуги. В их числе – гости на торжество. Всего за тысячу рублей две жительницы Москвы придут на мероприятие и, по их словам, создадут на нем праздничную атмосферу одним своим присутствием. За дополнительную плату они готовы cказать тоcт (1 500 рублей), снять происходящее на видео и смонтировать его (5 тысяч рублей), а также подобрать музыкальный плейлист (300 рублей).

В Сети встречаются профессионалы, которые могут создать веселое настроение и без повода, на обыкновенной встрече – например собутыльники на час. Один из авторов такого объявления указал, что составит приятную компанию всем, кому скучно и хочется поговорить.

Во время встреч он поможет решить любые вопросы – начиная от психологических переживаний и заканчивая бизнес-задачами. Кроме того, как отмечает мужчина, он занимается фитнесом и умеет садиться на шпагат "как Вандам". Собутыльник выезжает на заказ в любой день недели за тысячу рублей.

Для тех, кто не хочет встречаться ни с кем лично, но нуждается в позитивных эмоциях, существует услуга "по отправке котиков". Ее исполнитель гарантирует, что "скрасит и спасет" любой день, присылая фотографии и видео с питомцами.



из текста объявления Представь, ты утром едешь на paботу в мeтpo/автобусе, выходишь из транспорта в пасмурное "сегодня", ничего не предвещает счастья, и тут тебе приходит то самое уведомление с последним фото из карусели – и сразу улыбочка, счастье на душе.

Стоимость такой рассылки – 500 рублей в неделю. С понедельника по пятницу заказчик будет получать "милые картинки" в любое удобное для него время.

Всегда придут на помощь

Решить любые проблемы – даже самые незначительные – поможет "активный экстраверт". Жительница Москвы описывает свою работу как "услуги смелого человека". За 500 рублей она предлагает стеснительным людям общаться с посторонними вместо них: звонить, договариваться, ругаться – "спрашивать ртом" все, что кажется пугающим.

Пользователь из Москвы, сдающий в аренду "собаку-убийцу", предлагает таким образом избавить девушку или ребенка от желания завести домашнего питомца. Для этого он разработал специальную программу, которая включает в себя прогулку со шпицем и рассказ об особенностях породы и сложностях, связанных с уходом за ней.



Исполнитель услуги пользователь, который сдает в аренду "злую собаку" Гарантированно полностью отбиваю желание вашей второй половины/дочки завести "утипусечку". Демонcтpирую фото- и видеоматериалы жизнедеятельности собаки-убийцы внутри квартиры, замеры (в децибел) ее громкости при прохождении мимо вашей двери хоть кого-то в радиусе одного километра (хоть сэкономите на дверном звонке – он вам будет просто не нужен), рассказываю про стоимость щенков, кормов и аксессуаров и ремонта вашего дубового паркета.

В свою очередь, профессиональный беби-неймер готов помочь парам подобрать идеальное имя для будущего ребенка. При этом, как подчеркивает специалист, в процессе он учтет множество различных аспектов: число рождения, знак зодиака и фамилию. Проанализировав каждый вариант с точки зрения эзотерических наук, за два-три дня автор объявления определит тот из них, который принесет новорожденному удачу и гармонию. Такая услуга стоит 4 тысячи рублей.

Лукинова Анна