Avito заблокировал объявление о продаже генетического материала Дурова за 1 млн

Фото: телеграм-канал Tucker Carlson Network

Объявление о продаже за один миллион рублей генетического материала основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которое появилось на платформе Avito, заблокировано за нарушение правил интернет-сервиса. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

При этом, как утверждает юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский, на Дурова могут подать иск те женщины, которые начнут сравнивать генетические материалы своего ребенка с референсами потенциального отца-миллиардера. Если они обнаружат в них совпадения, тогда создатель мессенджера Telegram столкнется с судебными разбирательствами.

"Ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем", – уточнил эксперт.

Кроме того, в разговоре с РИА Новости Хаминский указал на то, что первый случай донорства спермы Дурова не был анонимным, так как один из друзей миллиардера попросил его сдать материал в клинике из-за того, что они с женой не могли зачать ребенка. Таким образом, биологический отец, то есть создатель Telegram, может быть признан юридическим родителем. Однако для этого, по его словам, понадобится полная оценка документов по оформлению процедуры передачи генетического материала.

"В большинстве стран мира применяются довольно универсальные правовые нормы, относящиеся к вопросам наследования, но есть и исключения. Например, там, где государственной религией является ислам, наследственные споры могут разрешаться по законам шариата", – объяснил Хаминский.

По словам юриста, если Дуров не хочет до конца жизни отстаивать свое состояние в суде, тогда ему нужно соблюдать основной принцип донорства спермы – анонимности.

Накануне Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад. Также миллиардер сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код для того, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга. Он отметил, что хочет избавиться от стигматизации самого понятия донорства спермы и стимулировать к этому больше здоровых мужчин.

