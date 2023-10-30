Дуров заявил о блокировке призывающих к насилию телеграм-каналов

Фото: телеграм-канал "Павел Дуров"

Телеграм-каналы, которые призывают к насилию, будут заблокированы в мессенджере за нарушение правил Telegram, Google, Apple и "всего цивилизованного мира". Об этом основатель приложения Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале.

К тексту он прикрепил скриншот телеграм-канала "Утро Дагестан", который призывал к беспорядкам против израильтян. На данный момент он заблокирован.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.