Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков

Видео: телеграм-канал Mash

Аэропорт Махачкалы закрыли для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет после проникновением неизвестных лиц на перрон авиагавани. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Ограничения будут действовать до нормализации ситуации, на территории патрулируют органы правопорядка, уточнили в ведомстве. Самолеты, которые должны были приземлиться Махачкале, были перенаправлены на запасные аэродромы.

По данным ТАСС, в акции протеста на прилегающей к махачкалинскому аэропорту территории участвуют несколько сотен человек. В воскресенье, 29 октября, в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива.

Участники акции скандируют лозунги против палестино-израильского конфликта, уточнило агентство. По данным табло аэропорта, самолет прибыл из Тель-Авива в Махачкалу в 19:17 по московскому времени.

Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. На территории патрулируют несколько нарядов полиции. Они ведут с протестующими разъяснительную работу, пишет издание.

О беспорядках в дагестанском аэропорту Махачкалы стало известно вечером 29 октября. Как писали СМИ, участники пришли с антиизраильскими плакатами. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины.

По данным прессы, участники беспорядков начали перекрывать дороги и раскачивать автомобили. Правоохранители сделали несколько выстрелов в воздух, когда люди пытались напасть на патрульную машину, уточнялось в материале.

В этот же день в строящемся здании еврейского центра в столице Кабардино-Балкарии произошел пожар. Выяснилось, что внутри культурного центра неизвестные люди подожгли покрышки.

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