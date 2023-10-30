В Дагестане возбудили уголовные дела после беспорядков в аэропорту

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

В Дагестане завели уголовные дела после акции протеста в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, передает ТАСС.

По его словам, многие факты правонарушений были зафиксированы с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

"Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому", – подчеркнул он.

Кроме того, глава региона сообщил, что двое сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.