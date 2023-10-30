Глава Дагестана назвал грубым нарушением закона беспорядки в аэропорту Махачкалы

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

Действия тех, кто устраивает беспорядки в махачкалинском аэропорту, являются грубым нарушением закона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, не совершивших ничего запретного, а также нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта.

"Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", – указал Меликов.

Глава региона заявил, что все участники данных беспорядков своим поступком "воткнули нож" в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины и в 1999 году, когда были остановлены международные террористы на пороге Дагестана, и сегодня в рамках спецоперации на Украине.

Меликов подчеркнул, что все жители Дагестана сопереживают страданиям жертв конфликта на Ближнем Востоке а также молятся о мире в Палестине.

"Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!" – добавил он.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти".