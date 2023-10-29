Израиль заявил, что ожидает от РФ защиты евреев после беспорядков в Дагестане

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Израильская сторона следит за событиями в Дагестане, где в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление МИД страны и канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", – говорится в сообщении.

Акция протеста в аэропорту Махачкалы произошла вечером 29 октября. В воскресенье в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа ринулась в международный терминал в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На фоне ситуации Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

МВД по Северному Кавказу, в свою очередь, возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. В ведомстве подчеркнули, что все нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться, а всех тех, кто участвовал в беспорядках, задержат и привлекут к ответственности.

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