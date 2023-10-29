Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы в поисках пассажиров из Израиля

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Беспорядки происходят в дагестанском аэропорту Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал корреспондент издания, участники пришли с антиизраильскими плакатами. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины.

"Приехали мужчины, женщины, дети из соседних сел, городов и районов", – сообщил представитель СМИ.

Полиция пытается успокоить толпу и призывает всех разойтись. При этом люди совершают противозаконные действия. Так, участники беспорядков перекрывают дороги и раскачивают автомобили, уточняет газета.

Корреспондент рассказал, что правоохранители сделали несколько выстрелов в воздух, когда люди пытались напасть на патрульный автомобиль.

Как уточнила "Газета.ру", толпа начала сносить забор аэропорта Махачкалы. Дебоширы пытаются не дать покинуть его территорию прибывающим из Израиля беженцам.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил оценить разницу в масштабах митингов в поддержку Палестины и Украины. В своих соцсетях он опубликовал две фотографии. На первой изображен многотысячный митинг в поддержку Палестины, который накануне состоялся в Стамбуле. На второй показаны единичные пикеты в поддержку Украины.

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ