Уголовное дело завели после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Видео: телеграм-канал Mash

Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Северному Кавказу.

Дело будет проходить по статье "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти".

В МВД подчеркнули, что все нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться, а всех тех, кто участвовал в беспорядках, задержат и привлекут к ответственности. В министерстве напомнили, что за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток.

"Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", – говорится в сообщении.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По данным СМИ, участники беспорядков начали перекрывать дороги и раскачивать автомобили. Правоохранители сделали несколько выстрелов в воздух, когда люди пытались напасть на патрульную машину, уточнялось в материале.

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