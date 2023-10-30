В результате беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадали более 20 человек

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

Лечением десяти пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава Дагестана.

Отмечается, что пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с оказанием медпомощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава республики Сергей Меликов назвал беспорядки в махачкалинском аэропорту грубым нарушением закона.