01:31Происшествия
В результате беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадали более 20 человек
Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов
Лечением десяти пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава Дагестана.
Отмечается, что пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
"Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", – говорится в сообщении Минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация с оказанием медпомощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.
На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава республики Сергей Меликов назвал беспорядки в махачкалинском аэропорту грубым нарушением закона.
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