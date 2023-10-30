Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы

Фото: телеграм-канал "Правительство Дагестана"

Для правительства Дагестана был объявлен круглосуточный режим работы на фоне ситуации с беспорядками в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он отметил, что силы всех ведомств республики были мобилизованы.

"Мы всячески сопереживаем жителям Палестины и понимаем чувства наших граждан. Но нельзя распространять панические настроения", – сообщил он, открывая работу Оперштаба.

Абдулмуслимов заявил, что испокон веков дагестанцы являлись взвешенными и справедливыми людьми. Он также добавил, что власти Дагестана не допустят дестабилизации ситуации в республике.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В воскресенье в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа ринулась в международный терминал в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

МВД по Северному Кавказу, в свою очередь, возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. В Минздраве Дагестана сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, им оказывается необходимая медпомощь.