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Минздрав Дагестана сообщил о пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В результате беспорядков а махачкалинском аэропорту есть раненые. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Дагестана.
Всем пострадавшим в данный момент оказывается медицинская помощь. Точное количество раненых не сообщается.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.
На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Также на фоне ситуации в Дагестане создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов.
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