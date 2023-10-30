Минздрав Дагестана сообщил о пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате беспорядков а махачкалинском аэропорту есть раненые. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Дагестана.

Всем пострадавшим в данный момент оказывается медицинская помощь. Точное количество раненых не сообщается.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Также на фоне ситуации в Дагестане создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов.