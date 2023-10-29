Аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей

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Полиция освободила аэродром Махачкалы от несанкционированно проникших людей, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

По данным ведомства, это удалось сделать к 22:20 по московскому времени.

"Согласно изданному NOTAM, аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября по (предварительно) 02:59 по московскому времени 06 ноября 2023 года", – говорится в сообщении.

На фоне ситуации в Дагестане создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов. В ближайшее время состоится экстренное заседание, уточнили в правительстве региона.

Массовая акция в аэропорту Махачкалы произошла вечером 29 октября. В воскресенье в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа ринулась в международный терминал в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

МВД по Северному Кавказу, в свою очередь, возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. В ведомстве подчеркнули, что все нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться, а всех тех, кто участвовал в беспорядках, задержат и привлекут к ответственности.

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