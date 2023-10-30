Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации и следовать закону

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей региона на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Омбудсмен отметила, что данные беспорядки направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Целью беспорядков является дестабилизация гражданского мира в России, добавила она.

Москалькова также напомнила слова Владимира Путина, которые он произнес недавно во время встречи с представителями религиозных конфессий России.

"Президент отметил: "Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного – что главное? – из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности", – напомнила омбудсмен.

Массовая акция в аэропорту Махачкалы произошла вечером 29 октября. В воскресенье в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа ринулась в международный терминал в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

МВД по Северному Кавказу, в свою очередь, возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Также на фоне ситуации в Дагестане создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов.