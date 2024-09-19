Эксперт Голощапова: покупка на маркетплейсе не всегда выгодна с точки зрения финансов

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Покупки на маркетплейсах не всегда бывают выгодны с точки зрения финансов, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доцента РЭУ имени Плеханова Людмилу Голощапову.

"Покупка на маркетплейсе действительно кажется проще и удобнее. Вы не тратите время и деньги на дорогу, хождение по торговым залам, не обрываете руки под тяжестью сумок. Заказал – получил. Но финансово это не всегда бывает выгодно", – сказала Голощапова.

По мнению эксперта, маркетплейсы подходят для покупок бытовой химии, игрушек, товаров для творчества, несложной бытовой техники, косметики и прочего. Однако продукты питания лучше покупать в обычных магазинах, если нет промокода на заказ онлайн, отметила Голощапова. Кроме того, сервисы по доставке еды на маркетплейсах сильно завышают цены и не дают лично выбрать качественный товар.

Также эксперт рекомендует приобретать одежду на оптовых рынках, где как раз и закупается большинство поставщиков маркетплейсов. Парфюмерию, по ее словам, стоит брать на маркетплейсах только при условии, если аромат заказывался уже несколько раз и есть уверенность в поставщике.

"В целом же все зависит от конкретного товара. Если есть время, лучше пройтись по магазинам, посмотреть, сколько стоит нужная вещь там, а сколько – в интернете, и сделать выбор", – заключила Голощапова.

Ранее россиянам рассказали, как определить подделку в магазине. По словам председателя общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова, на подделку чаще всего можно наткнуться при покупке одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. При этом определить контрафакт на глаз неподготовленному человеку практически невозможно.

Эксперт посоветовал при выборе товара ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность. Также некоторую поддельную продукцию можно распознать по отсутствию маркировки.