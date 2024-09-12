В Москве начался прием заявок на интенсив об открытии онлайн-магазинов

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Прием заявок на участие в интенсиве "Маркетплейсы: путь к успеху" начался в Москве. Об этом заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"Занятия продлятся 1,5 месяца. Новичкам помогут открыть первый онлайн-магазин, а тем, кто уже работает с интернет-площадками, – масштабировать свое дело и оптимизировать бизнес-процессы", – добавила она.

Теоретическая часть начнется 21 октября. Наставники курса расскажут, какую площадку выбрать для старта, проверят ассортимент и посчитают экономические параметры. На следующих четырех лекциях горожанам расскажут о моментах с налоговым законодательством и бухучетом, а также познакомят с инструментами для продвижения товаров и главных ошибках в сфере торговли в Сети.

Затем начнется очная встреча, которая пройдет 30 октября в деловом центре "Москва". Слушателей разделят на группы и познакомят с наставниками. Затем, до 30 ноября, бизнесменам помогут определить цели, разработать план действий и начать его реализацию.

В начале декабря программа завершится и участники курсов покажут свои результаты, сделанные за время обучения. Участие в проекте бесплатное, необходима предварительная регистрация на портале "Малого бизнеса Москвы".

Обучающий интенсив по выстраиванию коммуникаций начался ранее в столичной сети коворкинг-центров для некоммерческих организаций. Участниками смогли стать руководители и сотрудники столичных НКО. В рамках проекта пройдет свыше 60 тренингов, деловых игр, экскурсий и мастер-классов.

