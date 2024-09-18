ФОСТ РФ предложило создать цифровой арбитраж для решения торговых споров в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) РФ предложило создать Федеральный цифровой арбитраж, который бы рассматривал все споры по правоотношениям в Сети, передает RT.

В копии обращения ФОСТ на имя первого зампреда РФ Дениса Мантурова говорится, что количество жалоб и судебных дел растет в связи с бурным развитием сетевой торговли. Чаще всего, уточнили в Союзе потребителей, иски к маркетплейсам подают продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов, также растет число жалоб на работу сетевых магазинов от покупателей.

Создание арбитража поможет не только снизить нагрузку на суды общей юрисдикции, но и сделает прозрачной систему разрешения споров в данной сфере. Также, по задумке ФОСТ, это станет стимулом для более ответственного ведения бизнеса со стороны всех участников рынка.

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