В Гильдии риелторов назвали условие для снижения цен на аренду квартир в Москве

Цены на съем жилья в Москве бьют все рекорды: местные арендаторы вынуждены переезжать в коммунальные квартиры, чтобы хоть немного сэкономить на ежемесячных платежах. Вместе с экспертами разбираемся в причинах высокой стоимости и выясняем, когда она может снизиться.



Цены вверх

В Сети завирусилось видео, на котором девушка в слезах жалуется на стоимость аренды жилья в Москве. По ее словам, она вынуждена переехать в коммунальную квартиру из-за невозможности снять даже однушку.





арендатор жилья в Москве Я не хочу в эту квартиру заселяться, я это делаю из безысходности, потому что мне некуда идти. Однушки по 71 тысяче сейчас.

По данным одного из сервисов объявлений о продаже и аренде недвижимости, за год студии подорожали на 18,3% – в среднем до 71 тысячи рублей в месяц, однокомнатные квартиры – на 43%, до 73 тысяч, а двухкомнатные – на треть, до 126. Экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков также назвал районы с наибольшим ростом цен на съемное жилье:

Беговой – в среднем 116 тысяч рублей (+89%);

Ростокино – 77 тысяч рублей (+85%);

Даниловский – 103,7 тысячи рублей (+73%);

Можайский – 72 тысячи рублей (+73%);

Ясенево – 63,3 тысячи рублей (+72%).

При этом эксперт отметил, что вместе с ростом цен сократилось и количество предложений на рынке арендного жилья. По данным крупного агентства недвижимости, в настоящее время в столице примерно 10 тысяч свободных вариантов – это почти в два раза меньше, чем год назад.

Цыганков также предупредил, что до конца октября ставки на аренду могут вырасти еще на 5–10%.

Курс на повышение?

Одни из основных причин дефицита арендного жилья, а вместе с ним и высокой стоимости – рост доходов населения и ставок по ипотеке, которая по факту стала практически недоступной. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.



Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Значительное количество людей отказались от покупки недвижимости, отложили эти планы. Естественно, если они не купили недвижимость, то не съедут из арендуемого жилья, поэтому новые варианты и не выходят на рынок.

Эксперт также отметил, что рост цен – в том числе и сезонное явление: по его словам, с началом осени в столицу ежегодно прибывают специалисты из других регионов и стран, а также студенты. Многие также переезжают семьями.

"Стоимость аренды в Москве в целом ежегодно вырастает осенью на 10%. Однако на фоне инфляции в прошлом году цены выросли еще на 7%", – добавил Апрелев.

По его оценке, ожидать коррекции цен до конца текущего года не стоит. Эксперт уверен, что съемные квартиры не подешевеют до тех пор, пока не снизится ключевая ставка Банка России, которая в сентябре была повышена до 19%.

"Обычно цены снижаются с января по июль, но в прошлом сезоне из-за инфляции и роста доходов населения корректировки не произошло. Не исключаю, что и в этот раз стоимость не изменится, вплоть до момента, пока не поменяется ключевая ставка. Хотя бы до 16–18%", – сказал он.

По словам специалиста, чем ниже будет ключевая ставка, тем быстрее начнут падать цены на съемные квартиры.

