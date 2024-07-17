В Гильдии риелторов России назвали способы сэкономить на аренде жилья в Москве

Рост цен на аренду жилья ожидается в столице уже этой осенью: по мнению аналитиков, главная причина – начало учебного года и трудовая миграция. Москва 24 расскажет, от чего еще зависит стоимость и как сэкономить на съемных квадратных метрах.

Попасть в сезон

Аренда жилья в Москве уже этой осенью может вырасти на 5–10%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инвестора Евгения Ходченкова. По его словам, в августе и сентябре цены пойдут вверх из-за туристов и студентов, которые приедут к началу учебного года.

Тенденцию в беседе с Москвой 24 подтвердил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Он отметил, что, помимо студентов, в августе и сентябре на цену влияет миграция рабочей силы. Плюс специалист спрогнозировал дополнительный рост этой осенью на 5–8% из-за того, что в эпоху высоких ставок по ипотеке многие отказались от покупки квартир и продолжили их снимать. А поэтому свободных площадей на рынке будет меньше.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России В октябре – декабре ситуация стабилизируется, но спрос сохранится. А вот в середине декабря почти совсем перестают искать квартиры, потому что начинают решать вопросы с Новым годом и каникулами.

Затем в марте и апреле цены на съемное жилье снова станут больше на 3–5%. Это также связано с ростом активности на рынке труда и переездами в столицу из регионов, объяснил Апрелев. Летом же стоимость возвращается к нормальным значениям, поскольку дополнительно появляются квартиры на короткий срок – до четырех месяцев. Они, по словам эксперта, выравнивают соотношение спроса и предложения.

Пешая доступность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кроме высокого или низкого сезона, на стоимость арендного жилья влияет удаленность от метро, заметил Константин Апрелев. Разница в цене из-за этого критерия может быть существенной, подчеркнул риелтор.

"Возьмем для примера одно и то же жилье одинакового качества. Квартира, до которой нужно добираться от метро 15 минут на транспорте, будет стоить на 10–15% дешевле, чем находящаяся в 10 минутах ходьбы от станции", – обратил внимание эксперт.

Также на цену влияет расположение дома: по словам специалиста, квартира в центре Москвы будет стоить в два и более раз дороже, чем, например, на юго-востоке столицы.

Состояние стен и доплата за кондиционер

Разница в стоимости арендных квартир в зависимости от их ремонта достигает 20%, заявил Константин Апрелев. Например, вариант с "бабушкиным ремонтом" будет стоить на 10% меньше средних показателей на рынке, а качественным – на 10% больше. При этом еще на 10–20% вырастает доплата за евроремонт, подчеркнул Апрелев.

За мебель и технику в квартире также нужно будет доплатить. В среднем жилье с холодильником, телевизором, стиральной машиной и мягкой мебелью будет стоить на 10% дороже, заметил специалист.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России С учетом того, что лето становится более жарким, надо понимать: наличие или отсутствие кондиционера существенно влияет на цену. Думаю, квартира с такой техникой будет стоить в среднем на 5% дороже.

При этом специалист подчеркнул, что итоговая цена зависит не только от наличия техники как таковой, но и ее качества.

Дополнительные расходы

На сегодняшний день сложно найти квартиру без комиссии риелтору. По словам Апрелева, обычно специалисты самостоятельно определяют плату за свои услуги, и иногда она может составлять 100% от цены аренды. Сэкономить на услугах риелтора можно, но только в том случае, если квартиросъемщик уверен в собственных юридических знаниях.

"Специалист помогает заключить качественный договор, а это достаточно серьезная история. Ведь документ нужно составить таким образом, чтобы нивелировать потенциальные риски всех сторон", – заявил он.

Кроме того, риелтор разъяснит все нюансы при аренде квартиры и проведет безопасную сделку, заключил Апрелев.

